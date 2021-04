Appalto per gli automezzi di Timpazzo, Tar respinge sospensiva: atti legittimi

Gela. L’appalto per la fornitura del nolo a freddo degli autoveicoli, destinati alle attività della discarica Timpazzo e dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, non verrà bloccato. I giudici del Tar Palermo non hanno accolto la sospensiva avanzata dai legali dell’azienda gelese General service, che hanno impugnato tutti gli atti di gara pubblicati dalla “Impianti Srr”, la controllata della Srr4. Con un’ordinanza, emessa dai giudici palermitani del Tar, si esclude l’esistenza del “periculum in mora” o di un eventuale danno agli interessi dell’azienda ricorrente, che spiegano i giudici non è mai stata interessata a partecipare alla gara bandita dalla “Impianti Srr”, che si è costituita nel giudizio amministrativo. I legali della “Impianti” hanno chiesto di respingere la sospensiva. “L’istanza cautelare non è assistita dal necessario requisito del periculum in mora – scrivono i giudici – non essendo stata prospettata una specifica lesione alla sfera giuridica del ricorrente avente i caratteri della gravità e dell’irreparabilità, bensì il generico rischio – insito nell’azione giudiziaria stessa – “che, ove sia dato ulteriore seguito alla procedura di gara, venga posta in essere un’attività destinata ad essere travolta dall’annullamento del bando”; ritenuto che, pertanto, che l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento”. Secondo i giudici palermitani, il ricorso sarebbe di “dubbia ammissibilità”.