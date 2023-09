Approfondimenti commissione servizi sociali: convocato neo assessore Pizzardi

Gela. Ci sarà subito una prima “verifica” per il neo assessore Antonio Pizzardi. Domani, l’avvocato sarà in audizione in commissione servizi sociali. Il presidente Alessandra Ascia e gli altri componenti hanno già stilato un preciso ordine dei temi da toccare. Si parte dalla vicenda dell’avviso per i centri estivi ma si valuterà anche una questione che tocca direttamente i diversamente abili.