Approvate due variazioni di bilancio, nulla di fatto per il regolamento sulle forniture idriche

Gela. L’assise civica, all’indomani del voto che ha decretato il dissesto del municipio, ha avuto tempo di approvare due variazioni di bilancio, quella per la copertura dei costi della commissione Sic-Zps e l’atto per i fondi destinati ai programmi caregiver, presentato dall’assessore ai servizi sociali Ugo Costa. Per la prima delibera, sei sì e altrettanti astenuti. Nel secondo caso, undici voti favorevoli. Erano tanti gli scranni vuoti, sia tra le fila dei pro-Greco che in quelle di opposizione. Le due variazioni sono state approvate.