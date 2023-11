Tavolo centrista punta all’unità per le elezioni? Nuovo incontro e l’invito alla “discontinuità”

Gela. E’ stato il primo tavolo in assoluto a prendere forma, nel tentativo di capire se ci fossero condizioni tali per andare avanti in un progetto rivolto alle amministrative del prossimo anno. Gli incontri sono stati diversi e anche oggi se ne è tenuto uno. I simboli non cambiano, quello dei civici di “Una Buona Idea” (ora anche con “Civico lab”), di “Rinnova”, Italia Viva, Noi Moderati, socialisti, liberali e del gruppo che si rifà all’imprenditore Maurizio Melfa. Il dialogo è in corso e qualcuno già accelera, parlando di un’intesa raggiunta per partecipare “uniti” alle prossime amministrative. Circola una comunicazione in tal senso, che era già stata predisposta a conclusione di una precedente riunione. La partenza repentina in direzione dell’unità conclamata non sembra comunque una nota condivisa da tutti i pezzi del tavolo centrista, che dovrebbe poi aprire ad interlocuzioni con altre entità. Di recente, il coordinatore regionale del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola si è detto possibilista su un percorso che possa coinvolgere proprio diverse anime di questo tavolo. Neanche il commissario dem Giuseppe Arancio ha voltato le spalle all’opzione.