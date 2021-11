Area sportiva di Scavone, Farruggia: “Un accesso agli atti, chiarezza su autorizzazioni”

Gela. La nota partita dagli uffici del settore territorio ed edilizia, a firma del dirigente Grazia Cosentino, ha sollevato più di un dubbio sull’effettiva proprietà delle aree, che ospitano il complesso sportivo di Scavone. Prima, fu realizzato un campo da calcio a cinque, su richiesta della chiesa di “Santa Lucia”; di recente, invece, è sorto un centro sportivo per il padel. Il consigliere comunale grillino Virginia Farruggia ha deciso di effettuare un accesso agli atti. Dopo le verifiche, così come riporta la nota del dirigente, è emerso che quelle aree non sarebbero mai state di proprietà dello Iacp, come invece era stato indicato al momento del rilascio delle prime autorizzazioni, risalenti al periodo tra 2007 e 2008. Dagli accertamenti condotti, pare sia emerso che la proprietà sia da ricondurre proprio al Comune e il dirigente Cosentino ha richiesto di rivedere le autorizzazioni e di acquisire l’intero complesso. Il consigliere Farrugia intende portare la vicenda, anche in consiglio comunale. “Acquisirò gli atti – dice – perché ritengo che si tratti di una situazione molto grave. Voglio capire sulla base di quali titoli siano state rilasciate le iniziali concessioni e soprattutto ad oggi chi gestisce le strutture sportive”.