Aree nel degrado con erbacce e sterpaglie: servizio a Ghelas per la bonifica

Gela. Come capita praticamente sempre, soprattutto nel periodo estivo, anche quest’anno bisogna avviare una vasta attività di bonifica di aree dove le erbacce e le sterpaglie hanno invaso ogni spazio. A Palazzo di Città, è stato deciso di affidare il servizio alla Ghelas. C’è il sì dell’amministratore della municipalizzata, Francesco Trainito. Il provvedimento è stato rilasciato dal settore ambiente e il servizio, affidato alla società in house, avrà un costo complessivo di circa 72 mila euro. I vertici della municipalizzata hanno dato disponibilità ad una riduzione del trenta per cento dell’importo complessivo. Il progetto redatto dai tecnici del settore ambiente ammonta in totale a 120 mila euro.