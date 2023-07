“Argo-Cassiopea”, niente royalties per Comune: Di Stefano, “presi a schiaffi, iniziare battaglia”

Gela. Intorno al progetto sul gas “Argo-Cassiopea” si muovono anche potenziali sviluppi finanziari per l’ente comunale. Il progetto di Eni è dislocato quasi interamente lungo la costa locale ma la normativa in materia non prevede che il municipio incassi royalties, destinate solo allo Stato e alla Regione. Un punto che l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano ha più volte posto e già durante la sua attività istituzionale cercò di sviluppare per arrivare ad un’intesa che garantisse un’apertura vera a garanzia dell’ente comunale, così da avere ristori sulle estrazioni. Ad oggi, tutto tace e di recente in Regione è stato bocciato un emendamento in tal senso presentato dal Movimento cinquestelle. “Ci stanno prendendo a schiaffi”, dice Di Stefano. “Se c’è un tema che dovrebbe tradursi in comandamento sacro è quello dei ristori finanziari per il progetto sul gas “Argo-Cassiopea” ma a ben guardare siamo molto lontani. Perché, lo dico senza giri di parole, ci stanno prendendo a schiaffi. Solo qualche giorno fa infatti, al parlamento regionale, è stato bocciato un emendamento che destinava parte delle royalties provenienti dalle estrazioni di gas a mare ai Comuni costieri interessati dalle attività estrattive, quindi Gela, Butera, Niscemi e Licata. Parliamo di un’estrazione di gas pari a dieci miliardi di metri cubi. Non serve essere un luminare della matematica per fare qualche calcolo e scoprire che ai Comuni del territorio, e mi riferisco tanto a Gela quanto a Niscemi, Butera e Licata, sarebbero state riconosciute cifre da capogiro, in ogni caso tutte dovute. E invece nulla, l’emendamento è stato bocciato nel silenzio generale di tutti. Il tema per me è sacro e se per qualcuno non è ancora un comandamento, direi che è il momento di renderlo tale. La notizia dell’emendamento bocciato avrebbe dovuto far saltare dalla sedia indistintamente tutti. Non ho sentito tuonare nessuno, non ho sentito alcuna presa di posizione da parte dei deputati regionali e nazionali del territorio, non si è sollevata alcuna indignazione, alcuna contestazione. Ci prendono a schiaffi – dice – ci negano ristori finanziari in termini compensativi o sotto forma di royalties e restiamo zitti? E che cosa siamo diventati allora? La vittima sacrificale delle decisioni prese dall’alto? Ma veramente possiamo consentire che ci neghino la possibilità di vederci riconosciute cifre nell’ordine di quasi 16 milioni di euro l’anno, lasciando che questo scempio si verifichi nel silenzio della politica e della deputazione che con quel silenzio, indirettamente, favoriscono lo scempio? Se da parte dei riferimenti regionali e nazionali non si fanno le barricate per cose così, non ci si indigna, non si inizia una battaglia, ma allora esattamente quali sono i temi sui quali costruire ma soprattutto difendere il territorio?”.