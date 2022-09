“Argo-Cassiopea”, sindacati a confronto: Emiliani, “lavori devono partire prima possibile”

Gela. “I lavori devono partire entro questo mese. Aspettiamo che venga rilasciata l’autorizzazione comunale”. Il segretario della Femca-Cisl Francesco Emiliani, insieme ai rappresentanti di Filctem-Cgil e Uiltec, Gaetano Catania e Maurizio Castania, domani farà il punto della situazione sull’iter di “Argo-Cassiopea”, l’importante progetto sul gas di Enimed. Per la fase due, con le opere a terra, il via libera del Comune potrebbe arrivare a giorni. “Domani, ci riuniamo insieme ai colleghi delle altre sigle sindacali – spiega Emiliani – sicuramente, chiederemo un incontro all’amministratore delegato di Enimed e all’amministrazione comunale. Dalle notizie di stampa siamo venuti a conoscenza del parere della Riserva Biviere. Però, l’autorizzazione finale spetta solo al Comune”. I sindacati considerano fondamentale il progetto “Argo-Cassiopea”, non solo perché strategico nelle rotte nazionali del gas in un periodo di fortissime difficoltà, ma inoltre perché capace di assorbire manodopera e impegnare diretto e indotto. “Non possiamo rischiare che scadano i contratti e gli appalti e che quindi si debba ricominciare da capo, come è già accaduto. Ci sono materiali pronti e sono convinto che l’autorizzazione potrà arrivare a breve”, aggiunge. Per il segretario della Femca-Cisl, quindi, bisogna chiudere prima possibile l’intera procedura autorizzativa. “All’’incontro con l’amministrazione comunale dovrà esserci anche l’amministratore Enimed”, dice ancora.