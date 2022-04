Ascia: “Greco si dimetta, su immobili abusivi i suoi fedelissimi se ne sono andati”

Gela. “Il sindaco farebbe bene a pensare di dimettersi”. Gli strascichi politici della seduta di consiglio comunale di ieri sera si fanno sentire e dai banchi di opposizione l’indipendente Alessandra Ascia non dà troppe chance all’avvocato e alla sua amministrazione comunale. “Quello che dovrebbe far riflettere – dice Ascia – non è tanto il fatto che la maggioranza non abbia i numeri. Questo già si era capito in altri frangenti. Ieri, invece, se ne sono andati dall’aula anche i consiglieri di riferimento del sindaco, i fedelissimi, quelli più vicini a lui. Addirittura, ha abbandonato l’aula un assessore. Su un tema così delicato come la gestione degli immobili abusivi, non solo i consiglieri di riferimento se ne sono andati ma anche il sindaco non ha detto nulla. Non ha fatto neanche un intervento. Mi viene il sospetto che neanche lui concordi con il contenuto del regolamento. A questo punto, non so come possa andare avanti”. Sul regolamento, la maggioranza ha dimostrato tutti gli attuali limiti. In aula, è rimasto solo un drappello di civici, che poi si è diviso, con i consiglieri più vicini a Greco che hanno lasciato l’aula, di fatto facendo venire meno il numero legale. “L’opposizione c’era e l’astensione è un voto politico – dice ancora Ascia – deve essere la maggioranza a dimostrare di sostenere gli atti dell’amministrazione. Anzi, faccio i miei complimenti ai consiglieri che esprimono in giunta gli assessori Terenziano Di Stefano e Ivan Liardi, che sono rimasti fino alla fine, dimostrando veramente di sostenere l’amministrazione comunale e il progetto”.