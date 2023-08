Assemblea idrica, scaduto incarico del manager Collura: parte iter per scegliere direttore

L’Assemblea territoriale idrica dovrà stringere sempre di più affinché possano vedere la luce importanti progetti attesi da anni. In città, sono in corso i primi interventi per la rete idrica a Manfria. Il commissario nazionale ha portato all’avvio dei cantieri per il potenziamento del depuratore di Macchitella mentre manca ancora una copertura finanziaria rispetto alla rete fognaria, sempre a Manfria. La scelta del direttore generale, probabilmente, dirà parecchio anche sugli equilibri interni all’Ati.