Assemblea Srr, scontro sui “poteri forti”: Picone, “mi sono allontanata, da Greco toni pesanti”

Gela. L’assemblea della Srr, convocata oggi per fare il punto sulle recenti dichiarazioni del sindaco Lucio Greco rispetto al ruolo dei cosiddetti “governi ombra” nella politica locale, ha fatto un esordio piuttosto concitato. Il primo cittadino, che ha partecipato, ha subito chiesto di mettere ai voti l’incompatibilità della presenza del manager di Impianti Srr Giovanna Picone. La riunione si è tenuta nell’aula consiliare del Comune di Mazzarino. “Doveva essere un’assemblea dai toni civili, convocata per chiarire alla Srr e alla Impianti Srr, nella mia persona, tutte le pesanti accuse riportate sulla stampa che facevano riferimento ad un “governo ombra” della Srr e ai “poteri forti” dei quali io farei parte – dice Picone – il sindaco di Gela ha ritenuto di portare ai voti dell’assemblea l’incompatibilità della mia partecipazione, nonostante sia stata ufficialmente invitata dal presidente Marino. Per il sindaco di Gela sono da ritenere un’estranea. Anche ai revisori è stata sollevata la stessa questione di incompatibilità rispetto alla mia partecipazione. Sebbene sia i sindaci che i revisori hanno espresso parere contrario e quindi hanno avallato la regolarità dell’invito, i toni pesanti del sindaco di Gela sulla mia persona mi hanno convinta a lasciare l’assemblea, per rispetto dei partecipanti e per consentirgli di svolgere regolarmente la riunione”. Il manager di Impianti ha comunque chiesto che si spiegasse cosa possa esserci dietro all’espressione “poteri forti” usata da Greco e già indicata dall’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Per l’avvocato Greco, sarebbe necessario coinvolgere sia Lombardo sia il commissario di Ato Cl2 Giuseppe Lucisano.