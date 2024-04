Coinvolto nell’inchiesta su Rinzivillo, era nei servizi segreti: Tar conferma perdita grado per carabiniere

Gela. A lui, gli investigatori, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta e da quelli romani, arrivarono nel corso della maxi inchiesta “Extra fines-Druso” che condusse all’arresto del boss Salvatore Rinzivillo, che si era messo a capo dell’omonimo clan e che attualmente è ristretto sotto regime di 41 bis, proprio per i fatti dell’indagine. I giudici del Tar Lazio hanno confermato il provvedimento che determinò la perdita “del grado per rimozione per motivi disciplinari” del carabiniere Marco Lazzari. Più volte a giudizio per le vicende del blitz “Extra fines-Druso”, per gli inquirenti sarebbe stato lui, insieme ad un altro militare dell’arma, ad effettuare accessi abusivi ai sistemi informatici in dotazione alle forze dell’ordine, al fine di acquisire dati e informazioni, per poi comunicarli proprio a Rinzivillo. Vicende che hanno generato giudizi penali, conclusi con condanna. Nel periodo finito sotto la stretta osservazione dell’antimafia, Petrone operava per l’Aisi, i servizi segreti interni. I suoi legali si sono rivolti ai magistrati del Tar Lazio per contestare la decisione della perdita del grado per rimozione, formalizzata dal Ministero della difesa, attraverso la direzione generale del personale. Hanno insistito sull’assenza delle condizioni necessarie e ancora sul fatto che al momento della decisione i procedimenti penali erano in corso e non definitivi.