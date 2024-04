Nulla di fatto per Ghelas, manca il numero legale: “Giunta vari proroga almeno fino a dicembre”

Gela. Nove presenti, alla ripresa dei lavori d’aula, e niente numero legale per votare contratto e atti Ghelas. Dopo lo stop temporaneo per approfondire la documentazione pervenuta nel corso della giornata, l’aula non si è pronunciata. Toccherà alla giunta, nelle prossime ore, deliberare una proroga, ormai inevitabile. “A questo punto – dicono i consiglieri civici Rosario Faraci e Davide Sincero e inoltre Valeria Caci e Paola Giudice – auspichiamo che la giunta vari una proroga almeno fino a dicembre, per dare maggiori certezze ai lavoratori. Noi abbiamo provato ma non è stato possibile, con questi numeri. Il parere dei revisori è comunque non favorevole e certamente non può bastare che la burocrazia comunale dia rassicurazioni senza metterci in condizioni di conoscere per tempo anche gli atti trasmessi in corso di giornata. È evidente inoltre che c’è stata l’assenza di una parte politica”. Il richiamo è principalmente al centrodestra. Alla chiamata finale del presidente Sammito ha risposto anche il consigliere FdI Salvatore Scerra, ora candidato a sindaco per “Alleanza per Gela”, in aula insieme agli alleati Salvatore Incardona e Diego Iaglietti. In aula, è rimasto il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Durante il dibattito sono stati presenti i civici Rosario Faraci e Davide Sincero, gli autonomisti Valeria Caci e Diego Iaglietti, il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, Luigi Di Dio di Azione, Vincenzo Cascino della Dc, Paola Giudice del Movimento cinquestelle e il centrista Salvatore Incardona. Al rientro, non si è però raggiunta la soglia minima di dieci presenze.