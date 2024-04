Droga nella sua abitazione, “era destinata allo spaccio”: giudizio immediato per una giovane

Gela. Poco più che maggiorenne, aveva però a disposizione circa centocinquanta grammi di hashish che lo socrso febbraio i militari della guardia di finanza hanno sequestrato all’interno della sua abitazione. Per una diciannovenne, i pm della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Lo ha disposto il gip. I magistrati ritengono ci siano tutti gli elementi per la contestazione di spaccio. La droga era nascosta all’interno di una pochette che la giovane ha consegnato ai finanzieri, arrivati per i controlli. Nell’abitazione è stato sequestrato pure un bilancino di precisione, che secondo gli inquirenti avvalorerebbe l’ipotesi dello spaccio. L’hashish era suddiviso in dosi. Inizialmente, la ragazza venne arrestata e trasferita in carcere.