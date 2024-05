La discarica nel porto, gli operatori a pesca di rifiuti

Gela. Pescatori in azione all’interno del Porto Rifugio, ma stavolta retini e attrezzi da pesca non servono per il pesce ma per pescare rifiuti.

Da tempo infatti lo specchio d’acqua antistante il porto è invaso da cumuli di immondizia che in certi punti diventano un vero e proprio tappeto attorno alle barche.

Un degrado evidente che finora non ha mai registrato un intervento deciso nella rimozione di cumuli. L’area portuale appartiene al Demanio Marittimo, ma rientra indiscutibilmente nel territorio del Comune di Gela. Nessuno però interviene e così questa mattina un gruppo di pescatori ha deciso di rimboccarsi le maniche e ha iniziato a ripulire lo specchio d’acqua.