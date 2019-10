“Assessore di quartiere e rilancio agricoltura e legalità”, le proposte di Romano al sindaco

Gela. C’è ancora molta incertezza sugli equilibri politici che staranno dietro alla nomina dei nuovi assessori e il forzista Michele Mancuso ha rilanciato la necessità di un confronto, mettendo in discussione i nomi che si sono fatti fino ad ora. Dai banchi di Forza Italia, comunque, arrivano suggerimenti al sindaco Lucio Greco. Carlo Romano riprende una proposta che fece al momento dell’insediamento. “Serve l’assessore di quartiere – dice – e va valorizzato l’assessorato all’agricoltura, dandogli i giusti e relativi strumenti per produrre progetti validi per lo sviluppo di questo settore, fonte di lavoro per migliaia di lavoratori”. Secondo il consigliere azzurro, però, bisogna non dimenticare i principi della legalità.