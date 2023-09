Assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, pubblicati avviso e domanda

Gela. Sono stati pubblicati l’avviso e il relativo modello di domanda per l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociali in favore di anziani ultra65enni parzialmente o completamente non autosufficienti presso fornitori liberamente scelti e accreditati nell’ambito del Distretto D9 per i comuni di Gela, Butera, Mazzarino e Niscemi.

I destinatari degli interventi sono persone aventi, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: