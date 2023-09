In via Morello completata l’opera di Iudice, “una metafora di chi ancora diffida del diverso”

Gela. In questi giorni di “Eventi urbani” si stanno susseguendo gli esempi concreti di riconversione degli spazi, anzitutto in centro storico. Ieri, sono state completate le opere di Igor Scalisi Palminteri, con la Madonna della Cura in via Cairoli, e di Nino Carlotta, sempre nello stesso spazio. Allo stesso tempo, è stato riconsegnato alla città un altro punto del tessuto urbano. Il maestro Giovanni Iudice ha completato il suo “asino diffidente” in via Morello. Un intervento artistico che è una metafora di una chiusura ancora evidente davanti all’altro, declinato sotto vari aspetti.