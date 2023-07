Assunzioni Impianti Srr, Tar decide su ricorso Usb: “Giurisdizione è del giudice ordinario”

Gela. La procedura di assunzione diretta dei lavoratori del servizio rifiuti già transitati ad Impianti Srr, almeno nei Comuni delle cosiddette “cinque terre”, è stata nuovamente valutata dai giudici del Tar Palermo, su ricorso del sindacato Usb, in provincia coordinato dal segretario Luca Faraci. I magistrati amministrativi non si sono distanziati per nulla da quanto avevano già indicato in una precedente ordinanza. La competenza a decidere sul ricorso, infatti, non è del tribunale amministrativo ma di quello ordinario. Usb, per il tramite dei propri legali, dovrà rivolgersi proprio ai giudici della sezione lavoro. Anche i rapporti contrattuali con società in house come “Impianti Srr”, che porta avanti il nuovo servizio rifiuti in tutti i Comuni della Srr4, sono da ritenersi di natura “privatistica”. Ragioni che hanno spinto i giudici del Tar a concludere per “l’inammissibilità” del ricorso. La segreteria Usb ha scelto di agire per chiedere un passo indietro e la piena attuazione del Contratto collettivo nazionale per tutti gli operatori transitati in Impianti Srr. Dalla società hanno già spiegato di aver applicato a pieno la normativa prevista in materia.