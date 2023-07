In aula le variazioni di bilancio per il Coc della protezione civile e per il Centro comunale di raccolta

Sono punti che vanno decisi prima possibile, soprattutto per quanto riguarda i progetti già finanziati. La crisi di bilancio del municipio sta creando non pochi rallentamenti e le variazioni sono essenziali per non perdere tempo prezioso. In aula, si andrà lunedì prossimo, con all’ordine del giorno inoltre il punto del progetto della tratta ferroviaria Siracusa-Canicattì, ricompresa nel Pnrr e che tocca aree locali.