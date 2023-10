Ati idrica, “bando per direttore generale è illegittimo”: Di Stefano, “Greco chieda ritiro”

Gela. “Un bando illegittimo”. Così come già indicato dai dirigenti locali del Pd, anche il civico Terenziano Di Stefano chiede che venga ritirato l’avviso per la selezione del nuovo direttore generale dell’Assemblea idrica territoriale, che sovraintende l’intero sistema provinciale. Dal momento della costituzione dell’Ati, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, il ruolo è stato ricoperto dall’architetto Antonino Collura, dirigente comunale. Lo sta portando avanti, provvisoriamente, anche in questa fase. “Le norme sono norme, di certo non sono abiti su misura che possono accorciarsi o allungarsi scegliendo il tessuto che più ci piace. Stesso principio vale per il bando Ati sulla nomina del direttore generale. C’è un principio solido dal quale non si può prescindere – dice Di Stefano – le norme vanno seguite alla lettera in ossequio al principio della trasparenza e della legalità. Quel bando, così com’è, è illegittimo perché contrario alla normativa, contrario perché del nuovo Dpr pubblicato e entrato in vigore a luglio non c’è traccia, nonostante l’avviso fosse stato fatto mesi dopo, a settembre. Nonostante la richiesta di ritiro pervenuta da più parti, sindacato e partiti politici, nessuno dei sindaci è ancora intervenuto. Capiamo che i vari impegni istituzionali assorbono gran parte del loro tempo ma è pur vero però che stiamo parlando di un bando illegittimo il cui mancato ritiro confermerebbe comunque una procedura di nomina che è contraria alla normativa. I criteri indicati non sono contemplati né dalla statuto dell’Ati né dalla legge. Infatti il Dpr 82 16 giugno 2023, che ha apportato modifiche alla disciplina originaria in tema di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione dei pubblici impieghi, è chiaro e non ammette altra interpretazione nella parte nella quale non prevede più tra le modalità di accesso all’impiego il concorso per soli titoli né per il tempo determinato né per l’indeterminato. La normativa, inoltre, prevede anche che lo stesso avviso debba essere pubblicato preliminarmente sul portale unico di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, cosa che è obbligatoria anche per gli enti locali da giugno 2023”. Una serie di falle che per Di Stefano rendono assolutamente irrinunciabile il ritiro immediato.