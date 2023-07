Ato Cl2, assemblea per bilancio slitta a domani: sindaci dovranno varare lo strumento finanziario

Inoltre, rimane aperto il capitolo degli interventi per la fase post mortem delle due vasche dismesse a Timpazzo, A-B e C-D. Di recente, si è tenuto un tavolo sul tema in Regione. L’obiettivo è la chiusura della fase di liquidazione, anche se i tempi non sono certi. Sicuramente, la guida dell’ambito intende definire prima possibile il contenzioso in atto con il Comune di Gela. I giudici hanno confermato che Palazzo di Città deve circa sedici milioni di euro all’Ato per il mancato pagamento di conferimenti, risalenti al passato. La decisione è stata appellata dal Comune e ad oggi una via transattiva non è stata mai concretizzata. Su quest’ultimo versante, l’attuale crisi finanziaria del municipio non favorisce un’intesa complessiva.