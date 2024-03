“Attesa giusta ma non all’infinito”, Alabiso: “Non è certo che scelta sarà condivisa da tutti”

Gela. “Le valutazioni ulteriori vanno più che bene ma non si può attendere all’infinito”. Il centrodestra che deve darsi un candidato condiviso non è al momento riuscito a trovare una soluzione unitaria. La mossa tocca ai meloniani di Fratelli d’Italia ma i tempi si allungano e il consigliere leghista Emanuele Alabiso fa capire che l’attesa rischia di sfibrare la potenziale alleanza. “E’ giusto valutare con attenzione – dice – ma non è detto che quello che verrà proposto sarà comunque condiviso da tutti”. I leghisti lavorano alla lista e negli scorsi giorni Alabiso ha partecipato ad un incontro nisseno con il neo commissario del partito in Sicilia, Claudio Durigon. “L’obiettivo è arrivare a risultati importanti – dice inoltre – dobbiamo lavorare e sul territorio non è comunque una situazione semplice per tutto il centrodestra. Ogni partito ha delle proposte. Penso che la lista della Lega possa dare riscontri. Siamo a buon punto. Vorrei che tutto i dirigenti dessero un contributo, candidandosi”. I salviniani devono rapportarsi anche all’allenza con gli autonomisti dell’Mpa, che nel pomeriggio attendono il leader Raffaele Lombardo. “A livello regionale non so a che punto sia il rapporto tra Lega ed Mpa – aggiunge – sul piano locale parliamo con esponenti autonomisti ma loro sono comunque in giunta. Valuteremo quello che verrà detto da Lombardo”. Alabiso non esclude nessuna soluzione. “Noi siamo un partito e dobbiamo muoverci secondo le indicazioni che pervengono su più livelli – sottolinea – non dimentichiamo che in città si sono viste soluzioni anche assai inattese. Cinque anni fa, Pd e Forza Italia erano nella stessa alleanza mentre adesso i cinquestelle, sempre opposizione alla giunta Greco, sostengono l’ex vicesindaco di quella stessa amministrazione comunale”.