Audizione Corte dei Conti, dirigente ha trasmesso memorie: incontri con consulenti e revisori

Gela. Scadeva oggi il termine ultimo per la trasmissione delle memorie da far pervenire alla Corte dei Conti, in vista dell’audizione della prossima settimana. Il dirigente al bilancio Loredana Patti ha provveduto, mettendo nero su bianco le proprie conclusioni legate all’attuale situazione finanziaria del municipio. In gran parte, sono le risposte alle diverse e pesanti criticità indicate nelle recenti osservazioni rilasciate proprio dai magistrati contabili. L’audizione di lunedì, alla quale oltre al sindaco Lucio Greco prederanno parte lo stesso dirigente ad interim, l’assessore al ramo Mariangela Faraci e i revisori dei conti, potrebbe diventare uno spartiacque nella difficilissima “vertenza” finanziaria che sta limitando pure l’ordinaria amministrazione. Il rischio grosso rimane quello del dissesto, anche se la giunta sta lavorando per cercare soluzioni che possano scongiurare il default. I numeri indicati dalla Corte dei Conti sono tutt’altro che leggeri. Oggi, si sono tenuti nuovi incontri a Palazzo di Città. L’amministrazione comunale ha un filo di dialogo continuo con i consulenti catanesi che stanno studiando tutte le carte. Il sindaco e l’assessore Faraci, inoltre, hanno avuto modo di interfacciarsi con i revisori dei conti, che lo scorso anno rilasciarono il parere negativo al bilancio di previsione, di fatto aprendo la crisi vera e propria. “L’amministrazione comunale non inoltrerà memorie scritte, come invece ha fatto il dirigente – dice l’assessore Faraci – faremo le nostre considerazioni durante l’audizione di lunedì prossimo. Poi, toccherà alla Corte dei Conti esprimersi, penso entro circa quindici giorni. In base a quello che verrà indicato, noi agiremo di conseguenza”. Soprattutto tra le fila dell’opposizione continua ad alzarsi l’invito, pressante, a fare in modo che si arrivi ad avere i primi atti finanziari, a partire dal rendiconto 2021. “Come abbiamo già detto – precisa l’assessore – l’attività di riaccertamento è in corso ma non penso che ci vorranno ancora tempi lunghi. Alcune unità lavorative sono ritornate in servizio e questo ci sta consentendo di accelerare”. Uno dei primi banchi di prova dovrebbe essere il rendiconto 2021, ancora più atteso visto che sono stati ampiamente sforati i tempi per il bilancio di previsione, che con un parere negativo dei revisori la giunta ha deciso di non consegnare all’assise civica.