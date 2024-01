Aumento aliquote, passa il provvedimento: sì anche all’emendamento dei civici

In più occasioni, l’amministrazione comunale e il segretario generale (che ha l’interim per il settore bilancio) hanno ricordato che senza la rideterminazione delle aliquote ci sarebbe stato il blocco totale dei trasferimenti dal governo nazionale. “Non sono atti dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Greco – ci sono già norme in favore di chi ha redditi bassi. Tutti ne siamo consapevoli. Evitiamo la gara a chi è più buono. Tutti noi siamo per tutelare chi si trova in condizioni economiche disagiate”.