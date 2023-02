Autonomia, via libera in Cdm al disegno di legge

ROMA (ITALPRESS) – Via libera in Consiglio dei Ministri al ddl sull’autonomia differenziata, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.”Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta”. E’ il testo del messaggio che secondo quanto si apprende il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, dopo l’approvazione del ddl sull’Autonomia.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).