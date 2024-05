Alessandra Trainito ai vertici nazionali del jiu jitsu brasiliano: è campione d’Italia

Gela. Oggi il Nelson Mandela Forum di Firenze ha ospitato i tornei di Jujitsu, attirando appassionati e atleti da ogni angolo d’Italia. La competizione ha visto trionfare Alessandra Trainito, nata a Gela nel 1992, che nella categoria Master 1 GI cinture bianche peso piuma leggero, ha conquistato il titolo di campionessa italiana con una performance straordinaria. Il Jiu Jitsu Brasiliano, noto anche come BJJ, è un’arte marziale sviluppata in Brasile e derivata dal Jiu Jitsu tradizionale giapponese e dal Judo. Questa disciplina si concentra principalmente sul combattimento a terra, ponendo l’accento su tecniche di sottomissione, leve articolari e strangolamenti. La filosofia alla base del BJJ è quella di permettere a un praticante di taglia inferiore di difendersi efficacemente contro avversari più grandi e forti, sfruttando la leva e la tecnica piuttosto che la forza bruta. Alessandra Trainito ha affrontato tre incontri consecutivi, dimostrando una preparazione tecnica e una determinazione fuori dal comune. Gli avversari, tutti di alto livello, hanno reso le sue vittorie ancora più significative, confermando la superiorità di Trainito sul tatami. Il trionfo di Alessandra Trainito è il risultato di duro allenamento, dedizione e passione per il Jiu Jitsu Brasiliano maturato negli anni di allenamento presso il Ground Pressure Team di Messina. La sua vittoria non solo la consacra campionessa italiana, ma rappresenta anche un’importante pietra miliare nella sua carriera sportiva culminata oggi nella conquista della cintura blu sul podio.