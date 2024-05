Porto rifugio, arrivata la draga per ripristinare il canale interno

Gela. E’ arrivata in porto la draga che permetterà di finalizzare gli interventi per ripristinare il canale interno e rendere meno gravosa la situazione di un’infrastruttura da anni insabbiata. Le attività erano state preannunciate dalla capitaneria di porto e dall’Autorità della Sicilia occidentale, che ha la gestione piena dei siti locali. Per gli operatori e per i diportisti, comunque, si tratta solo di un intervento che può tamponare i disagi ma senza risolvere del tutto le emergenze. Lo stesso comitato pro-porto, da anni impegnato per cercare di avere un sito finalmente fruibile, attende la convocazione delle autorità preposte, sulla base di una richiesta già inoltrata. I componenti vorrebbero avere aggiornamenti sullo stato della procedura, quasi infinita, per l’escavo totale e per l’allungamento del braccio di ponente. A breve, dovrebbero partire pure i lavori della banchina di riva, che verrà riqualificata.