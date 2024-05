Vasto rogo sul lungomare, tratto a rischio: Regione aveva chiesto la bonifica

Gela. Un sollecito dalla Regione per “procedere con la possibile urgenza che il caso impone alla invocata bonifica dell’area”. Risale ad una settimana fa e l’assessorato regionale territorio e ambiente l’ha trasmesso a Palazzo di Città per gli interventi nell’area di arenile compresa tra la foce del fiume Gela e il lido La Conchiglia. Invece, il fuoco è arrivato prima e un vasto rogo negli scorsi giorni ha generato non pochi danni nella zona e tanti disagi per chi vive nei pressi e si trova puntualmente a convivere con la paura degli incendi, spesso alimentati dal vento che spira. L’assessorato regionale ha avvisato l’ente comunale sulla base di una nota inviata il 13 maggio dal senatore Pietro Lorefice.