Autonomisti e anime di giunta, un patto condiviso per le urne: confronto per decidere le mosse

L’assessore Morselli, che non intende sottostare a veti che arrivano da alcuni esponenti del centrodestra ufficiale (che non l’hanno mai vista politicamente di buon occhio), non rinnega per nulla il rapporto con l’assessore regionale FI Marco Falcone e ha più volte spiegato che lo appoggerà alle europee. A loro volta, proprio per le elezioni europee, i lombardiani, con in testa il leader, hanno praticamente formalizzato l’accordo con Forza Italia. Potrebbe essere una ragione in più per muoversi insieme alle amministrative ma non nel centrodestra ufficiale dell’ingegnere Grazia Cosentino. Ieri, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, rispetto all’ipotesi di un avvicinamento dell’assessore Morselli ad “Alleanza per Gela”, non ha messo nessuno ostacolo. I contatti però ci sono stati e continuano ad esserci, frequenti, proprio con Di Stefano. L’ex vicesindaco non cala alcuna restrizione neppure agli autonomisti, con i quali si è formato politicamente. Tocca a loro, a questo punto, decidere come muoversi.

(In foto l’assessore Morselli e l’autonomista Ivan Liardi)