FdI, Scuvera: “Scerra? Non è un consigliere di Fratelli d’Italia”

Gela. Nel centrodestra cittadino, ormai in marcia verso le urne di giugno, l’unità è decisamente un capitolo superato. I partiti hanno scelto di accettare il patto largo con i moderati e ora sono tra i principali sponsor dell’ingegnere Grazia Cosentino, candidato a sindaco della coalizione. Chi non si rivede in questa decisione si è posto alla base di “Alleanza per Gela”, entità e liste civiche, fortemente ispirate sempre al centrodestra che però stanno con il consigliere comunale Salvatore Scerra. La cesura è stata netta e gli effetti, seppur in parte sottotraccia, si fanno sentire. Scerra, anche ieri, era in aula consiliare, all’ultima chiamata per il contratto Ghelas, poi non varato. Ad oggi, non ci sono state indicazioni ufficiali rispetto ad una rottura con Fratelli d’Italia. Il coordinatore cittadino del partito Salvatore Scuvera, su questo tema, non vuole alimentare fraintendimenti politici. “Scerra non è un consigliere comunale di Fratelli d’Italia – spiega brevemente – non è nel partito”.