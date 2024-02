“Azione va all’opposizione”, Caruso lascia: “Grazie al sindaco ma valuteremo altri progetti politici”

I calendiani a questo punto iniziano un cammino politico differente da quello dell’avvocato Greco. “Passiamo all’opposizione – dice il coordinatore cittadino Luigi Di Dio – chiaramente, non faremo mancare la nostra valutazione per atti importanti che riguardano gli interessi dell’intera collettività, senza alcun vincolo”. Di Dio, già dopo aver rotto con Forza Italia, non era mai venuto meno al patto politico con il sindaco che adesso si trova a fronteggiare un ultimo scorcio di amministrazione, senza Azione. Il gruppo, invece, sembra possa inziare a valutare opzioni più concrete in vista delle amministrative. Da Greco, i calendiani aspettavano la proposizione di un eventuale progetto politico per una corsa bis. Invece, una richiesta di appoggio a prescindere non li ha mai convinti. “Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi un anno fa. In questo periodo ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito che mi ha assegnato in un settore dell’amministrazione particolarmente delicato. In questa occasione non posso fare a meno di evidenziare il grande lavoro svolto dagli uffici che mi hanno sempre supportato con professionalità e una dedizione che spesso è andata oltre i compiti assegnati; soprattutto per il raggiungimento dei risultati di Pinqua, per la loro grande disponibilità, per la stima e la fiducia dimostrata in ogni circostanza ad essi vanno i miei ringraziamenti. Oggi tutti i progetti del Pnrr si candidano ufficialmente a rispettare la scadenza del 2026, tutti i progetti sono stati affidati. Questo è per me un motivo di orgoglio e soprattutto non sono venuta meno all’ impegno politico amministrativo nel portare a conclusione tutte le procedure legate ai finanziamenti. Le prossime scadenze elettorali e la serietà con cui faccio politica, non mi consentono di continuare il mio ruolo di assessore, ma mi spingono insieme al mio gruppo di Azione, del quale faccio parte, a valutare altri progetti politici, di conseguenza oggi devo chiudere questa esperienza e rassegnare le dimissioni per ragioni strettamente personali e politiche che rendono non più possibile il mio impegno amministrativo in questa giunta. La prego di voler estendere il mio ringraziamento a tutti i colleghi di giunta, al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali, nonché al segretario generale, ai dirigenti e a tutta la struttura. Con ognuno ho avuto rapporti di grande correttezza e collaborazione nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Concludo ringraziando ancora il sindaco per avermi dato l’occasione di mettermi a servizio della mia cittadinanza senza alcun interesse che non fosse il bene dei cittadini e il rispetto della legalità. Auguro a tutti di proseguire con successo questa esperienza politica”, si legge nella missiva inoltrata dall’assessore Caruso. Nessuna frattura traumatica con il primo cittadino ma destini politici che si separano.