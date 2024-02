L’assessore Caruso verso le dimissioni, Azione può lasciare la giunta del sindaco Greco

Gela. Azione pare sempre più vicina a lasciare la giunta del sindaco Lucio Greco. Si valuta la decisione che starebbe conducendo l’assessore del gruppo di Calenda, Francesca Caruso, a formalizzare l’addio. L’opzione di congedarsi prima della conclusione del mandato non era mai stata esclusa anche se lo stesso assessore e il consigliere di riferimento Luigi Di Dio, coordinatore di Azione, hanno voluto prioritariamente concludere l’iter dei progetti di “Qualità abitare”, ora tutti affidati e in attesa che vengano sottoscritti i contratti. Le dimissioni dell’assessore Caruso, che si è occupata di un settore strategico come lo sviluppo economico, potrebbero preannunciare scelte elettorali dei calendiani non in linea con quelle dell’avvocato Greco e del suo gruppo. Di Dio aveva spiegato, la scorsa settimana, che l’uscita dall’amministrazione poteva diventare un effetto diretto dei prossimi passi per la campagna elettorale e per le amministrative. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto agitati nel rapporto tra il primo cittadino e gli esponenti di Azione.