“Azzeramento è un fulmine a ciel sereno”, Pepe: “Gnoffo lavora bene, non capiamo scelta”

Gela. “Avremmo voluto confrontarci con il sindaco, invece l’azzeramento della giunta è stato come un fulmine a ciel sereno”. I forzisti stanno ancora valutando la scelta dell’avvocato Greco, come conferma il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe. Forza Italia non ha partecipato al vertice di maggioranza di ieri e le dimissioni dell’assessore Nadia Gnoffo sono rimaste nelle mani dei dirigenti locali. Anche il deputato Ars Michele Mancuso sembra non abbia gradito molto la mossa di Greco, che da settimane ormai ha sul proprio tavolo la rosa di nomi dei potenziali assessori del partito, in lizza per il secondo posto in giunta. In realtà, allo stato attuale, gli azzurri si ritrovano senza alcuna rappresentanza. “Onestamente, non ho compreso le ragioni della scelta fatta dal sindaco – dice Pepe – la riunione di maggioranza? Noi avremmo voluto confrontarci direttamente con il sindaco. Cercherò di partecipare alla riunione di domani, anche se con noi non è stata concordata. Parlerò con il gruppo”. I forzisti, comunque, non sembrano disposti a tornare indietro. “L’assessore Nadia Gnoffo – aggiunge il coordinatore – ha fatto un buon lavoro e per noi va confermata. Vogliamo rimanere leali al mandato che gli elettori ci hanno dato. Se il sindaco, invece, ha altri progetti, allora ne prenderemo atto. Vogliamo dialogare, ma non escludiamo nulla, neanche un eventuale scelta di passare all’opposizione”.