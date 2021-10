“Nessun appoggio a Greco”, Alabiso: “E’ un’accozzaglia politica e risultati si vedono”

Gela. Nessun governo di salute pubblica, con un’amministrazione comunale che “ha fallito”. La Lega, attraverso il coordinatore cittadino Emanuele Alabiso, ribadisce una linea di assoluta opposizione al sindaco e alla giunta che verrà. “Abbiamo sempre denunciato l’incapacità amministrativa di questa accozzaglia, con in testa il sindaco, cosi come la debolezza psicologica nel non saper gestire gli alleati. Lo abbiamo detto già in campagna elettorale, i fatti, purtroppo per la città, continuano a darci ragione – dice Alabiso – pur di vincere le elezioni, hanno fatto tutti i tipi di accordo ed ecco il risultato. Non hanno fatto altro che litigare tra loro, da subito, e in più il sindaco continua a litigare con tutti e su tutto. L’azzeramento lo poteva fare già un anno fa, forse avrebbe avuto una marcia in più per continuare. Oggi, con una linea di guerriglia interna, che punta sulle poltrone e sulle commissioni hanno certificato il fallimento”. La città, per Alabiso, è in enorme difficoltà.