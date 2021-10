“Ballando”, Carlucci arruola Morgan e Alessandra Mussolini

ROMA (ITALPRESS) – Muscoli che fanno male, schiena acciaccata, piedi doloranti…nel sabato sera di Raiuno torna “Ballando con le stelle”. Il programma, condotto da Milly Carlucci, è giunto alla 16° edizione con, include quelle che vedremo, ben 170 puntate e 201 coppie di ballerini. In gara quest’anno ci sono: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Mietta, la modella Bianca Gascoigne, Arisa, il fisico Valerio Rossi Albertini, l’ex rugbista Alvise Rigo, Memo Remigi, Al Bano, Morgan, l’ex calciatore Fabio Galante, l’hair stylist Federico Lauri e il pilota di Moto GP Andrea Iannone. Gli aspiranti ballerini saranno in coppia, come di consueto, ciascuno con un maestro di danza e le loro esibizioni, accompagnate dall’orchestra di Paolo Belli, saranno valutate dalla giuria formata anche quest’anno da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Torna anche la “tribuna del popolo” Rossella Erra e gli opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone cui quest’anno si aggiunge anche Alessandra Mussolini, già concorrente nella passata edizione: «”Ballando” Ballando ti segna a vita perchè ti dà qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più. Saranno fatti vostri!» promette l’ex parlamentare. (ITALPRESS).