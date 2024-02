“Basta caro acqua”, raccolta firme sostenuta da associazioni e comitati di quartiere

Gela. Giovedì si è svolto presso il Mo.Vi, alla Casa della Cultura e del Volontariato, l’incontro tra i promotori Federconsumatori Caltanissetta-APS, lo stesso Mo.V.I.–Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e il Forum Siciliano dei movimenti per l ’Acqua e i Beni comuni. Stanno sostenendo la raccolta firme ”Basta Caro Acqua in provincia di Caltanissetta”. C’erano i comitati di quartiere e diverse associazioni della città. La petizione e la relativa raccolta firme si prefiggono la finalità di sottoporre all’attenzione del Presidente della Regione le problematiche relative all’aumento dei costi in bolletta per il sistema idrico del territorio della provincia nissena. Numerosi i comitati di quartiere e le associazioni che hanno partecipato al dibattito e hanno dato disponibilità alla raccolta firme.