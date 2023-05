Beni Luca, giudici dispongono confisca: guardia di finanza esegue i provvedimenti

Da questa mattina sono in corso attività per eseguire la confisca. I militari della guardia di finanza stanno dando seguito alla decisione del tribunale nisseno, che sarà impugnata dalle difese. Solo una minima parte dei beni non è stata sottoposta a misura. Per le posizioni di Emanuela Lo Nigro e Francesco Gallo c’è stata la restituzione dei beni personali.