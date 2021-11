Big match al Presti, sfida tra SSD Gela e Catania San Pio X

Gela. Sfida ad alta quota per la SSD Gela che domani ospiterà il Catania San Pio X al Vincenzo Presti in quello che sarà sicuramente il big match della nona giornata del campionato di prima categoria. Ad affrontarsi, domani alle 15, la prima e la seconda del girone con gli ospiti distanti 4 punti dalla capolista Gela. Una partita che richiede tanta concentrazione, ma soprattutto più impegno e determinazione di quello già dimostrato dai biancoazzurri nelle settimane precedenti. Una vittoria che garantirebbe ad Ascia e compagni di ampliare il distacco sulla seconda in classifica a 7 punti. “Sicuramente giochiamo con una buona squadra – afferma il direttore sportivo Marco Cammarata – Rispettiamo l’avversario e scenderemo in campo come tutte le altre domeniche. Sicuramente vincere sarà un passo importante ma il campionato è ancora lungo – continua – c’è tanto da lavorare e ci sono ancora tante partite da disputare. Sicuramente ci vorrà ancora più impegno e determinazione perché giochiamo con una buona squadra, organizzata e imbattuta, ma i ragazzi sanno come affrontare questo tipo di gara”.