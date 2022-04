Bilancio Sicilia, Armao “A breve il parere dei revisori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Avuto riguardo alle fantasiose considerazioni di alcuni deputati delle opposizioni si precisa che il parere sul DDL Bilancio 2022-24, approvato dalla Giunta è stato richiesto nei termini di rito al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori – come noto – che è stato istituito su iniziativa del Governo Musumeci, ed in particolare di questo Assessorato, dopo l’elezione si è appena insediato, nonostante la norma istitutiva risalga ad oltre un anno fa (l.r. 1 del 2021). Ciò a causa dei ritardi dell’inserimento del punto all’odg da parte degli Uffici dell’ARS (elezione nella seduta dell’8 febbraio scorso). Grazie alla dedizione ed all’impegno dei professionisti che ne fanno parte e delle strutture amministrative a supporto il parere, si è certi, sarà reso entro qualche giorno in termini compatibili con la prima applicazione dell’istituto”. E’ la precisazione in una nota dell’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao

