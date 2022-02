Blitz antimafia “Tetragona”, nell’appello bis ridotta la pena imposta a Monachella

Gela. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, a distanza di diversi anni dalla prima decisione, seppur solo per rideterminare l’entità della pena, sono ritornati a pronunciarsi sulla posizione processuale di uno degli imputati, coinvolto nella maxi operazione antimafia “Tetragona”. Per Emanuele Monachella, come aveva già stabilito la Cassazione, accogliendo uno dei motivi del ricorso presentato dal difensore (l’avvocato Giacomo Ventura), la pena è stata ridotta di due anni. Per una delle contestazioni che gli veniva mossa, nel primo giudizio di appello non era stata riconosciuta la continuazione, invece indicata per gli altri capi di imputazione. La difesa l’ha sottolineato, anche in Cassazione.