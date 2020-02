Blitz carabinieri in contrada San Giuliano, fratelli Lo Monaco ai domiciliari: sequestrate armi e droga

Ieri, entrambi, sono stati sentiti in carcere a Balate, nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Assistiti dagli avvocati Carmelo Terranova e Isabella Costa, hanno risposto alle domande del gip. Il quarantaduenne Salvatore Lo Monaco ha spiegato di aver trovato il fucile proprio in campagna e di averlo portato via per rivenderlo. Le munizioni, invece, gli sarebbero state cedute da un amico. Ha escluso che il fratello ne fosse a conoscenza. La cocaina, invece, gli sarebbe servita solo per consumo personale. I militari della stazione di Butera e quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia hanno trovato anche bilancini per la pesatura della droga. Il gip, alla fine, gli ha concesso i domiciliari, convalidando l’arresto, pur non ritenendo fondata la spiegazione fornita dagli indagati. A questo punto, gli investigatori cercheranno di verificare se le armi siano state usate per eventuali azioni delittuose.