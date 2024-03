Blitz “Ianus”, fissate le udienze per il riesame degli indagati: ricostruiti i vertici dei clan

Gela. Il maxi blitz “Ianus” ha portato all’esecuzione di cinquantacinque misure cautelari, su disposizione dei pm della Dda di Caltanissetta. Sono state ricostruite le presunte nuove geografie criminali delle famiglie di Cosa nostra degli Emmanuello e dei Rinzivillo. In fase di interrogatorio di garanzia, molti degli indagati hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere ma comunque rilasciando dichiarazioni spontanee. In tanti hanno escluso un’appartenenza ai clan che avrebbero avuto come vero core business quello del traffico di droga. La prossima settimana, le difese esporranno le ragioni dei loro ricorsi direttamente al riesame di Caltanissetta. Sono state fissate le prime udienze. Per gli inquirenti, a reggere le sorti della famiglia Rinzivillo era il cinquantunenne Giuseppe Tasca. Sul fronte degli Emmanuello, invece, sarebbe toccato al quarantunenne Crocifisso Di Gennaro, anche loro sono coinvolti nell’inchiesta e destinatari di misure di custodia cautelare in carcere.