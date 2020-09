Blitz “Leonessa”, mafia e compensazioni illecite al nord: fissata udienza preliminare

Un elenco quasi senza fine di operazioni fiscali illecite, per milioni di euro. Tutti soldi che secondo i pm della Dda di Brescia sarebbero finiti non solo nei conti personali delle presunte menti, ma anche all’organizzazione mafiosa, che pare si fosse radicata tra Lombardia e Piemonte. Un gruppo che secondo le carte si sarebbe segnalato per “autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto ad altre cosche di Gela”. L’inchiesta “Leonessa” ha diversi aspetti in comune con quella “Stella cadente”, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta, ma va anche oltre, proprio per la presunta autonomia dei gelesi che si muovevano tra Lombardia e Piemonte. Sono migliaia le operazioni fiscali illecite ricostruite dagli investigatori, che hanno coinvolto professionisti e operatori del settore, oltre a decine di imprenditori, che si sarebbero affidati al sistema delle compensazioni irregolari per coprire pesanti debiti con l’erario. Sono stati ricostruiti i metodi usati, comprese richieste estorsive e vere e proprie aggressioni ai danni delle vittime. Sarebbe stato questo il marchio di fabbrica dell’organizzazione, in grado di strutturare contatti con importanti gruppi aziendali e con tanti “colletti bianchi”, compresi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Poste. Nel corso delle indagini, Marchese ha già fatto diverse ammissioni, pur escludendo di essere un affiliato ai clan di mafia. Ha rilasciato dichiarazioni ai magistrati lombardi, ma senza essere ritenuto un collaboratore di giustizia.