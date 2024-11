Boccia cosi duci: per il Natale un connubio tra arte, cibo e tradizione

Occorre precisare come l’artista abbia deciso di donare il suo lavoro a Boccia cosi duci con la consapevolezza che la riproduzione della sua opera, che per un periodo è stata esposta anche al museo “Riso” di Palermo, si trovi in buone mani. “È un bene che l’arte possa circolare insieme al buon cibo” continua Simone “perché ci consente di diffondere cultura sia culinaria che artistica e di questo ci siamo assunti tutto il peso. La nostra speranza è quella di poter portare il più lontano possibile il frutto del talento siculo che sappiamo essere apprezzato in tutto il mondo. Tornare in Sicilia, dopo gli anni passati a Milano, per me è stata la realizzazione di un sogno e spero che la nostra possa essere, in futuro, non solo un’attività imprenditoriale ma anche un’impresa di tipo sociale con la possibilità di assumere quanti più giovani possibili e ridare lustro al nostro territorio già ricco di tante realtà culinarie importanti. È anche grazie alla collaborazione di artisti di questo calibro che possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Oltre alle scatole speciali continua comunque la “tradizione” di Boccia cosi duci degli omaggi alla cultura siciliana … anche questo Natale l’artista Mauro Fornasero ha realizzato l’opera per le scatole; una bella donna, che rappresenta la Sicilia, con gli attributi di Agata, Lucia e Rosalia, tre donne iconiche tra le più venerate e conosciute al mondo, tre siciliane ribelli, tre sante, soggetto predominante dell’espressione artistica della civiltà occidentale. Arte, cultura, storia e tradizione dolciaria che si abbracciano.