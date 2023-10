Bologna-Verona 2-0, rossoblù agli ottavi di Coppa Italia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna supera 2-0 l’Hellas Verona nel match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024 grazie alle reti di Nikola Moro e Sydney Van Hooijdonk e stacca il pass per gli ottavi, dove incontrerà l’Inter. La formazione ospite ha un buon approccio alla partita, mettendo in difficoltà Ravaglia dopo pochi minuti con una doppia conclusione di Lazovic. I ragazzi guidati da Marco Baroni restano nella metà campo avversaria soprattutto con Hongla e Ferguson, ma non riescono a sfondare il muro eretto dalla difesa rossoblù. I padroni di casa non restano a guardare e reagiscono, ma la prima vera occasione da gol arriva soltanto al 28′ con un colpo di testa di Fabbian deviato in calcio d’angolo. Al 34′ gli scaligeri vanno vicinissimi al vantaggio con Cruz che, dopo aver saltato Ravaglia, colpisce un clamoroso palo a porta vuota da posizione defilata. Il cinismo che manca ai gialloblù lo trovano gli emiliani, che al 41′ vanno avanti con Nikola Moro, bravo a sfruttare un errore di Coppola e infilare la sfera alle spalle di Perilli. Nella ripresa il Verona torna in campo con il piglio giusto per provare a ribaltare le sorti del match, ma a trovare la via della rete è ancora il Bologna: al 62′ Sydney Van Hooijdonk approfitta di una corta risposta di Perilli e mette a referto il tap-in vincente. Mister Baroni prova a cambiare l’assetto tattico della squadra con delle sostituzioni, ma l’Hellas non va oltre una pericolosa conclusione dalla distanza di Coppola, che viene deviata in calcio d’angolo. Al 73′ il club veneto resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per rosso diretto di Serdar, che stende Fabbian mentre si stava involando verso la porta avversaria. Nel finale il Bologna non deve fare altro che amministrare il doppio vantaggio, che consente ai ragazzi di Thiago Motta di battere 2-0 il Verona e di qualificarsi agli ottavi di finale di Coppa Italia.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).