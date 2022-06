Boom di iscrizioni ai Grest parrocchiali

Gela. Il 10 Giugno si è chiusa ufficialmente la scuola in Sicilia e le famiglie gelesi hanno già trovato il modo giusto per far trascorrere le giornate estive ai propri bambini. Né è testimonianza il boom di iscrizioni che sono pervenute in tutte le parrocchie della città che dopo due anni di limitazioni e fermi tornano a fare Grest .

La parrocchia dei salesiani per riuscire a gestire le grandi richieste di iscrizione quest’anno ha utilizzato il format google per le pre-iscrizioni per evitare code e assembramenti nei locali parrocchiali.

“ i genitori hanno compilato il modulo di pre-iscrizione, attraverso il link fornito da google, in questo modo noi abbiamo potuto contattarli e farli venire in parrocchia per completare l’iscrizione suddividendoli in piccoli gruppi.- ha dichiarato don Alfredo Calderoni,responsabile dell’oratorio salesiano di Gela- Questo metodo ci ha dato non solo l’opportunità di lavorare in modo più ordinato ed efficiente,evitando code e assembramenti, ma anche la possibilità di raggiungere più famiglie anche fuori dal nostro territorio perché il link google era condivisibile con tutti i contatti che una persona ha in rubrica. Stiamo ripartendo a pieno regime ma speriamo nei prossimi anni di poter accogliere sempre più ragazzi.”