La bufala del Piano Marshall e i generali che uccisero contadini e civili meridionali

Comunque lo stesso Nicola Zitara, nel suo testo “L’invenzione del mezzogiorno”, una storia finanziaria, pubblicato dalla Jaca Book doveva essere rincoglionito come tutto il popolo meridionale, dove i suoi abitanti esperti navigatori che fino al quel momento avevano solcato tutti i mari conosciuti, si siano lasciati infinocchiare e colonizzare dai piemontesi. Santino Caramella è stato rettore all’università di Pisa, di Messina e di Catania e nel 1968 in qualità di pro rettore, presiedeva la commissione di esami universitari di Palermo, composta dai docenti Massimo Ganci (relatore), Virgilio Titone, Francesco Giunta, Francesco Renda e Francesco Brancato.

Sulla rivolta contro i Cutrara a Castellammare del Golfo, il testo più esaustivo è quello di Michele Antonino Crociata, laureato all’università di Palermo il 24 novembre 1968. Per la lettura dei testi non mi pronuncio, perché molto soggettiva e riguardano le tendenze politico-sociale più specificatamente gli interessi personali. Sul fatto che i Savoia nel 1946 fossero all’estero, tutta l’Italia ne era informata, perché dopo l’8 settembre del 1943 il re con il Gen. Badoglio, dopo avere letto l’armistizio, scapparono con le valigie piene di monete all’estero, lasciando l’Italia nel caos più profondo. Meraviglioso comportamento di uomini di governo. Allora iniziarono i veri morti dei militari italiani, già nel settembre nero del 1940 le prime rappresaglie con l’aiuto dei nostri liberatori, il massacro dei sommergibili italiani (più di 100). Comunque non mi sogno minimamente di fare apologia del fascismo né del regime di Mussolini, desidererei soltanto che la storia venisse scritta non solo dai vincitori, ma obiettivamente da storici non prezzolati o disonesti, come è avvenuto in questo ultimo secolo. Un mondo obiettivo penso che si possa trovare nella lettura di storici romani o greci quale: Polibio, Svetonio, Cicerone (Le Tuscolane, Orazioni Cesariane), Tucidide, Senofonte e parte dei testi greci o latini, che insegnano moltissimo.

Ma in ultima analisi, come si spiega il tracollo delle due sicilie subito dopo l’occupazione piemontese? Come si spiega il progresso delle imprese del nord, così repentino, quando per millenni sono rimasti fermi a lottare con la fame? Come si spiegano la costruzione di ferrovie, autostrade ed eccellenze varie, comprese le università solo al nord e oscurantismo al sud? L’Europa si è mossa con il tentativo di aprire qualche struttura Europea in Italia, ma strano a dirsi. Dove si sono aperte scuole universitarie e studi vari se non al nord? (Firenze, un esempio)

Il piano Marshall degli Americani, che doveva ricostruire l’Italia, quale imprese del sud ha favorito se non la mafia in stretto contatto con gli americani e il governo Italiano? La cassa per il mezzogiorno, nata per aiutare il sud, da chi fu gestita se non dalle imprese del nord, perfettamente organizzate? Anche qui fu molto aiutata la mafia. Come si spiega l’ultimazione della autostrada del sole completata solo in questi ultimi anni? Tutto questo solo per piangerci pedissequamente addosso? La consapevolezza di questo progresso è così radicata al nord che in televisione in ogni telegiornale viene letta una rubrica intitolata “viaggiare informati” e il cronista giustamente si ferma ad elencare solo le città e i paesi del nord, ricchi di autostrade, fermandosi a Napoli e qualche volta a Salerno. L’altra Italia, esiste? E’ falso, esiste quando si parla di mafia o di povertà o arretratezza, Questo progresso l’hanno avuto per grazia divina, noi denigratori del vero Dio ne rimaniamo puniti?

Siamo ancora in attesa di quanto promesso dal milanese Alessandro Manzoni nel suo testo “I promessi sposi” La divina provvidenza manifesterà il suo potere?, noi l’aspettiamo.

Oggi il nord, chiede autonomia, per evitare che il reddito prodotto al nord, non venga trasferito al sud ad alimentare gente inerme ed incapace, noi che siamo stati tra i primi ad avere l’autonomia non siamo stati capaci di attuarla. Ma siamo in linea, perché, i nostri padroni ci hanno insegnato e tramandato, che siamo sempre stati poveri, incolti, ignoranti e briganti. Nessuno vuole escludere l’incapacità di tutti i Governatori che si sono succeduti, ma ho molte riserve ad accettare la responsabilità del popolo che li ha votati, perché una forza suprema ha voluto che le cose rimanessero tali e quali, per non cambiare niente. Il principe di Salina docet nel Gattopardo. Questo il pensiero di Tommaso di Lampedusa. E’ interessante, ricordare come gli eroi piemontesi, che hanno decimato il meridione, definiti da Antonino Ciano “criminali di guerra”, condussero nel 1866 la guerra contro l’Austria per la liberazione del Veneto e della Lombardia, ancora sotto il dominio Austriaco: dalla dichiarazione di guerra, inviata dal Gen. La Marmora a S.A.I l’arciduca Alberto, comandante supremo dell’esercito Austriaco il 20 giugno 1866, si evince chiaramente che l’Austria, ha sempre contribuito a rendere l’Italia divisa ed oppressa e perciò viene inviato un ultimatum di 3 giorni all’inizio delle ostilità. Viene puntualizzato che il re Vittorio Emanuele II, aveva ricevuto dall’Austria la proposta della cessione del Veneto per fermare la guerra con la sua neutralità. Ma i Generali Bixio, Cialdini, Della Rocca, Sirtori, riunitisi con La Marmora e V.E. II, rifiutarono la proposta perché dovevano difendere l’onore militare e i morti di Goito e Pastrengo. Considerando che l’esercito di Vittorio Emanuele II era composto da 123.000 soldati e l’esercito Austriaco da 60.000 soldati, gli eroici generali Italiani erano sicuri di vincere la partita e annientare l’esercito austriaco. Le cose andarono diversamente e il Generale Cialdini che disponeva del maggior numero di risorse militari e doveva solo valicare il Po e marciare su Rovigo, trovò grosse difficoltà e dovette far ripassare il Po a quelle truppe che l’avevano attraversato per ripigliare le sue posizioni ed aspettare ordini dall’alto comando. Il Generale Maurizio De Sonnaz, saccheggiatore di conventi nel meridione, il generale Della Rocca, massacratore di contadini, così i generali Cugia, Durando, Govone, Bixio che fece fucilare i contadini a Bronte, a Regalbuto, a Niscemi, tutti considerati eroi dai piemontesi, si mostrarono codardi nei confronti degli austriaci.

La Marmora dopo la sconfitta fu costretto a dimettersi e i giornali torinesi dell’epoca, non risparmiarono insulti al generale che occupava più cariche. Nella battaglia di Lissa, come si comportò il generale Persano?

Il generale disponeva di 23 navi, di cui 17 corazzate, oltre al terribile affondatore, mentre la marina austriaca aveva solo 7 navi in ferro e il resto rassomigliavano a bastimenti da pesca che misero in fuga la flotta italiana inseguita verso Ancona. Così il grande generale Persano che bombardò Ancona e Gaeta e sapeva attaccare solo fortezze difese dal re Francesco, ormai sconfitto, fu sbaragliato e costretto a fuggire per vigliaccheria. Questi i generali Italiani che combatterono contro i contadini e civili inermi e contro i nostri briganti, che solo Antonino Ciano chiama partigiani, si dimostrarono inutili e vigliacchi. Avremo occasione di esaminare il loro comportamento nelle guerre coloniali (Antonino Ciano, I Savoia e il Massacro del sud).