Cade l’armata biancazzurra: Futsal Gela fuori dalla Coppa

Gela. Nella terza giornata di Coppa Italia, cade il Futsal Gela contro il Punta Vugghia Bagheria. Il risultato finale è di 4-1, con i gelesi che, sotto di 2-0, accorciano le distanze con il solito Cesar Cosano. Gol della bandiera per lo spagnolo, dato che poi la squadra di mister Enzo Fecondo subisce altri due gol e perde definitivamente il match. Si tratta della seconda sconfitta in Coppa per i biancazzurri, dopo quella con la Leonfortese a fine agosto, e dopo la vittoria contro la Vigor San Cataldo per 5-4. I gelesi sono ora fuori dalla Coppa.

Tutt’altra storia invece in Serie C1, con i biancazzurri primi in classifica a ben 13 punti in 5 partite, imbattuti e senza alcuna voglia di fermarsi, trascinati da Cosano e compagni.