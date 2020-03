Caiola (Ugl), “una donazione di Tekra all’ospedale sarebbe una scelta di responsabilità sociale”

In una fase d’emergenza, Caiola è convinto che i lavoratori Tekra, che si muovono lungo l’intera città per effettuare il servizio, possano essere un supporto importante. “Possiamo segnalare, e in alcuni casi l’abbiamo già fatto – conclude – l’eventuale presenza di assembramenti ingiustificati, così da ridurre i rischi. Girano ventiquattro squadre al mattino e dieci nel pomeriggio, siamo nelle condizioni di dare un contributo qualora notassimo anomalie. E’ un aiuto in più anche per le forze dell’ordine”.